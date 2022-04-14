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    • Dünya
    • 14.04.2022 20:01
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    • 14.04.2022 20:45
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    İslam düşmanları yine sahnede! Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı

    Avrupa'da İslam düşmanları kol geziyor... İslam'a karşı düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!

    İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.

    IRKÇI RASMUS PALUDAN KUR'AN-I KERİM YAKTI
    Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.

    Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.

    Grup, ırkçı Paludan'ın provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.

    Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırak duruma tepki gösterdi.

    "BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI ANLAMIŞ DEĞİLİM"
    Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi.

    Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

    "İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."

    İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL
    Skandal olay Rasmus Paludan'ın imza attığı ilk skandal değil.

    Paludan daha önce de yine İsveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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    Haberler Dünya İslam düşmanları yine sahnede! Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı
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