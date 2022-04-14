İslam düşmanları yine sahnede! Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı

Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."

İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Skandal olay Rasmus Paludan'ın imza attığı ilk skandal değil.

Paludan daha önce de yine İsveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.