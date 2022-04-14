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    • Dünya
    • 14.04.2022 13:53
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    • 14.04.2022 13:53
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    Elon Musk Twitter'ın tamamını satın mı alacak? Hisse başına 54,20 dolar teklifle tüm hisselerine talip oldu

    Sosyal medya platformu Twitter'da yüzde 9,2'lik hissesi bulunan iş insanı Elon Musk, hisse başına 54,20 dolar teklifle şirketin tüm hisselerini satın almak istediğini açıkladı. Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.

    Elon Musk Twitter’ın tüm hisselerine talip oldu

    Twitter'da yüzde 9,2'lik hissesi bulunan iş insanı Elon Musk, hisse başına 54,20 dolar teklifle şirketin tüm hisselerini satın almak istediğini açıkladı.

    Musk, Twitter'daki yönetim kurulu üyeliğini reddedikten sonra yeni bir kararla gündeme geldi.

    Şirketin her bir hissesi için 54,20 dolar ödemeyi teklif eden Musk, hisselerin tamamına talip oldu.

    Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." ifadesini kullandı.

    Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.

    Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini farkettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.

        ELON MUSK'IN SERVETİ
        Elon Musk hem Tesla hem SpaceX şirketlerinin sahibi. Fortune Dergisi'nin hesaplarına göre Elon Musk 277/ milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı.

        Musk halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip. Musk kalanı için 38 milyar dolara yakın bir parayı gözden çıkarmış durumda. Bu da Musk'ın servetinin yaklaşık yüzde 15'i anlamına geliyor.

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        Haberler Dünya Elon Musk Twitter'ın tamamını satın mı alacak? Hisse başına 54,20 dolar teklifle tüm hisselerine talip oldu
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