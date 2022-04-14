Elon Musk Twitter'ın tamamını satın mı alacak? Hisse başına 54,20 dolar teklifle tüm hisselerine talip oldu

Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." ifadesini kullandı.

Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.

Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini farkettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.