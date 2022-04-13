Yunan profesörden Türkiye itirafı: "Ankara artık büyük güç, masada kaybeden biz olacağız"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 49 günü aşkın bir süre geride kaldı.
Karadeniz'de barış ve huzur isteyen Türkiye, çatışmaların ilk gününden bu yana hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kanallarını açık tuttu.
Yoğun bir diplomasi mesaisi yürüten Ankara, tarafları önce Antalya'da sonra da İstanbul'da masaya oturttu.
Bu doğrultuda Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabulucuk rolü tüm dünya tarafından takdirle karşılandı.
"TÜRKİYE'NİN KAHRAMANLIĞI..."
Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.
Sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.
"TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ, YUNANİSTAN'DAN DAHA KARLI ÇIKACAK"
Profesör, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "