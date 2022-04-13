Yunan profesörden Türkiye itirafı: "Ankara artık büyük güç, masada kaybeden biz olacağız"





Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."

