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    • Dünya
    • 14.04.2022 01:18
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    • 14.04.2022 01:34
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    Yunan profesörden Türkiye itirafı: "Ankara artık büyük güç, masada kaybeden biz olacağız"

    Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabulcuk rolü tüm dünya tarafından takdirle karşılanmaya devam ediyor. Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör, Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak" ifadelerini kullandı. 12 Mil ve Ege sorununa ilişkin konuşan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.

    Yunan profesörden Türkiye itirafı: Kaybedeceğiz

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 49 günü aşkın bir süre geride kaldı.

    Karadeniz'de barış ve huzur isteyen Türkiye, çatışmaların ilk gününden bu yana hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kanallarını açık tuttu.

    Yoğun bir diplomasi mesaisi yürüten Ankara, tarafları önce Antalya'da sonra da İstanbul'da masaya oturttu.

    Bu doğrultuda Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabulucuk rolü tüm dünya tarafından takdirle karşılandı.



    "TÜRKİYE'NİN KAHRAMANLIĞI..."
    Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.

    Sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.



    "TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ, YUNANİSTAN'DAN DAHA KARLI ÇIKACAK"

    Profesör, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "



        12 MİL TARTIŞMASI VE EGE SORUNU: "KAYBEDEN BİZ OLACAĞIZ"
        Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.



        Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:

        "Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."

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