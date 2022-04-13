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    • Dünya
    • 13.04.2022 21:12
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    • 13.04.2022 21:42
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    Son dakika: ABD'deki metro saldırısının şüphelisi Manhattan'da yakalandı

    ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

    ABD’deki metro saldırısının şüphelisi yakalandı!

    ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Frank James'in polis tarafından yakalandığı bildirildi.

    ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10'u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı.

    New York Polis Departmanı'nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde yakalandığı bildirildi.

    NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'deki metro saldırısının şüphelisi Manhattan'da yakalandı
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