Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden’a tepki: Rusya’ya "soykırım" suçlaması kabul edilemez

"KABUL EDİLEMEZ"

Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" iddiasında bulunmasına tepki gösteren Peskov, "Durumu çarpıtmaya yönelik bu tür girişimleri kabul edilemez buluyoruz. Üstelik bu, modern ve yakın tarihte malum işler yapmış bir ülke olan ABD için pek kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.