İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 20 yaşındaki bir Filistinli genç yaşamını yitirdi





İsrail ordusunun, yoğun olarak Filistinlilerin yaşadığı Batı Şeria'ya son dönemdeki müdahalelerinde bölgedeki şiddet olayları tırmandı.

Nablus kentinde 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf ve Beytüllahim'in batısındaki Husan beldesinde 14 yaşında bir Filistinli çocuk, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü. Beytüllahim'de hayatını kaybeden Filistinli çocuğun naaşının İsrail askerleri tarafından götürüldüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin Beytüllahim yakınlarında molotofkokteyli atan bir şüpheliyi vurduğu kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde de ordu ve özel kuvvetlerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesinde, Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir grubun bulunduğu evi kuşattığı bildirilmişti.