Gıda krizinin ardından şimdi de gıda zehirlenmesi paniği! Marketlerden tek tek toplatılıyor

O TARİHTEN SONRA ALINAN ÜRÜNLER RİSKLİ

Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde satılan ıspanaklara yapılan kalite testleri sonucunda salmonella tespit edildiğini açıklayan Coles, 4 Nisan'dan itibaren söz konusu ürünleri satın alanlara, ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.