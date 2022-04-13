Gıda krizinin ardından şimdi de gıda zehirlenmesi paniği! Marketlerden tek tek toplatılıyor

Avustralya'nın en büyük süpermarketler zincirlerinden birisi olan Coles, İtalyan şirketi Ferrero grubuna ait Kinder ürünlerinde ve paketli ıspanaklarda salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi riski nedeniyle ürünleri geri çağırdı.
ÜLKEDEN TEK TEK TOPLATILIYOR
Paskalya öncesi raflardaki 8 farklı Kinder ürününün Ferrero Avustralya tarafından geri çağrılmasının ardından harekete geçen Coles, Kinder çikolatalarının yanı sıra salmonella korkuları nedeniyle 60, 120 ve 280 gramlık torbalarda satılan taze ıspanaklarında marketlere geri getirilmesini istedi.
O TARİHTEN SONRA ALINAN ÜRÜNLER RİSKLİ
Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde satılan ıspanaklara yapılan kalite testleri sonucunda salmonella tespit edildiğini açıklayan Coles, 4 Nisan'dan itibaren söz konusu ürünleri satın alanlara, ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.