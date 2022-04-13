Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan 'Türkiye' ve 'Rusya' sözleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti.
"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini aktardı.
TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN...
Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.