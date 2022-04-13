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    • Dünya
    • 13.04.2022 18:46
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    • 13.04.2022 18:46
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan 'Türkiye' ve 'Rusya' sözleri

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşamayacağını savundu. Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Macron’dan ’Türkiye’ ve ’Rusya’ sözleri

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti.



    "Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini aktardı.



    TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN...
    Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.



        "TÜRKİYE BATI'YA SIRTINI DÖNMEMELİ"
        Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.



        Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce savaşı durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.
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