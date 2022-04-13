Bulgaristan'da rüşvet almadığı için Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler için harekete geçildi

Bulgar savcılık makamları, Muhsin Kazan'a tokat atan polislerden birinin 18, diğerinin de 9 yıldır görevde olduğunu bildirdi. Polisler hakkında soruşturma açan savcılık, olay sonrası açığa alınan iki polisin ifadelerinin alındığını belirtti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki polisin, olay günündeki tüm çalışmalarının incelendiği ancak şoför Muhsin Kazan ile yaşanılan sorunun polislerin günlük çalışma raporlarında kayda geçirilmediği ifade edildi.
Olayla ilgili tüm verilerin tespit edilmesi ve polisin olası suçunun tespit edilmesi için Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Türk konsolosluk makamlarıyla temasa geçildiği kaydedildi.