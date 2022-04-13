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    • Dünya
    • 13.04.2022 15:40
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    • 13.04.2022 15:40
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    Bulgaristan'da rüşvet almadığı için Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler için harekete geçildi

    Bulgar trafik polisinin, 4 Nisan'da "hatalı sollama yaptığı" gerekçesiyle durdurduğu Kazan'dan "kahve-çorba parası" istediği, parayı alamayınca şoföre tokat atmıştı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Türk tır şoförü Muhsin Kazan'a tokat atan Bulgar trafik polisi ekibine geniş çaplı iç soruşturma yapılması talimatı verdi.

    Bulgar polisler için harekete geçildi

    Bulgar savcılık makamları, Muhsin Kazan'a tokat atan polislerden birinin 18, diğerinin de 9 yıldır görevde olduğunu bildirdi. Polisler hakkında soruşturma açan savcılık, olay sonrası açığa alınan iki polisin ifadelerinin alındığını belirtti.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki polisin, olay günündeki tüm çalışmalarının incelendiği ancak şoför Muhsin Kazan ile yaşanılan sorunun polislerin günlük çalışma raporlarında kayda geçirilmediği ifade edildi.

    Olayla ilgili tüm verilerin tespit edilmesi ve polisin olası suçunun tespit edilmesi için Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Türk konsolosluk makamlarıyla temasa geçildiği kaydedildi.

        Bulgar trafik polisinin, 4 Nisan'da "hatalı sollama yaptığı" gerekçesiyle durdurduğu Kazan'dan "kahve-çorba parası" istediği, parayı alamayınca şoföre tokat attığı iddia edilmişti.

        Kazan'ın kamyonundaki kamerada kayda alınan olayın, Türk medyasında yankı uyandırmasının ardından Bulgar makamları da harekete geçmişti.

        Şoför Muhsin Kazan, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan geçerken Bulgar trafik polislerinin kendisinden düzenli olarak "çorba parası" bahanesiyle rüşvet talep ettiğini ileri sürmüştü.

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        Haberler Dünya Bulgaristan'da rüşvet almadığı için Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler için harekete geçildi
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