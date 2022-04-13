Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier: Ukrayna beni istemiyor

"KİMSE STEİNMEİER'İ KİEV'DE GÖRMEK İSTEMİYOR"

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamada, Zelensky'nin tavrı doğrulandı ve Steinmeier'in eskiden Rusya ve Vladimir Putin ile olan ilişkileri, ziyaretin geri çevrilmesine neden olarak gösterildi.

Bir Ukraynalı diplomat, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın zamana kadar çok sıkı bağları olduğunu biliyoruz. Şu anda kimse Steinmeier'i Kiev'de görmek istemiyor. Bu yaklaşım ileride belki değişebilir" şeklinde bir değerlendirme yaptı.