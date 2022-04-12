Rusya yanlısı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk özel operasyonla yakalandı! Kızının vaftiz babası Putin...



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, hakkında Ukrayna genelinde yakalama kararı çıkarılan Medvedchuk'un Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.



Putin'e yakın isimlerden olan Medvedchuk'un kızı Daryna Medvedchuk'un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor.

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