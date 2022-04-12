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    • Dünya
    • 13.04.2022 06:24
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    • 13.04.2022 06:29
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    Rusya yanlısı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk özel operasyonla yakalandı! Kızının vaftiz babası Putin...

    Son dakika haberi... Kızının vaftiz babası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan ve hakkında vatana ihanet suçlaması bulunan Ukraynalı firari milletvekili Viktor Medvedchuk, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

    Kızının vaftiz babası Putin... Yakalandı!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 48'inci gün geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

    Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedchuk, hakkında "vatan ihanet" nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedchuk, 24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.


    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, hakkında Ukrayna genelinde yakalama kararı çıkarılan Medvedchuk'un Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

    Putin'e yakın isimlerden olan Medvedchuk'un kızı Daryna Medvedchuk'un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor.

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    Haberler Dünya Rusya yanlısı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk özel operasyonla yakalandı! Kızının vaftiz babası Putin...
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