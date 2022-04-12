Oxfam'dan 263 milyon kişi için yoksulluk uyarısı!

İnsanların tamamının bir şekilde krizlerden etkilendiğine işaret edilen raporda, ancak en çok etkilenenlerin ise "en yoksullar" olduğunun altı çizildi.

MİLYARDERLERİN SERVETİNDE "ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ARTIŞ" GÖRÜLDÜ

Oxfam'ın, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) gelecek hafta yapılacak bahar toplantıları öncesi yayımladığı raporda, borçlu hükümetlerin artan yakıt ve gıda ithalatı maliyetlerini karşılamak için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceğine işaret edildi.

Bu nedenle Oxfam, daha fakir ülkelerin borçlarını geri ödemesinin iptali dahil "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.