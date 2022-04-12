Oxfam'dan 263 milyon kişi için yoksulluk uyarısı!

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı "Önce Kriz, Sonra Felaket" başlıklı son raporda, Ukrayna'daki savaşın tırmandırdığı eşitsizlik, gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon ile Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizlerin, en yoksul insanlar için bir felakete neden olabileceği bildirildi.
Krizlerin birleşik etkisi sonucu, dünyadaki aşırı yoksul sayısının bu yıl 263 milyon kişi daha artabileceği vurgulanan raporda, böylelikle toplam 860 milyon insanın günde 1,90 dolar olan aşırı yoksulluk sınırının altında kalabileceği kaydedildi.
Raporda, halihazırda, 3,3 milyar kişinin bu yıl günlük 5,50 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşayacağı tahminine yer verilerek, bu sayının dünya nüfusunun yarısına denk gelebileceği ifade edildi.
İnsanların tamamının bir şekilde krizlerden etkilendiğine işaret edilen raporda, ancak en çok etkilenenlerin ise "en yoksullar" olduğunun altı çizildi.
MİLYARDERLERİN SERVETİNDE "ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ARTIŞ" GÖRÜLDÜ
Oxfam'ın, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) gelecek hafta yapılacak bahar toplantıları öncesi yayımladığı raporda, borçlu hükümetlerin artan yakıt ve gıda ithalatı maliyetlerini karşılamak için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceğine işaret edildi.
Bu nedenle Oxfam, daha fakir ülkelerin borçlarını geri ödemesinin iptali dahil "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.