İsrail hükümet krizi! Netanyahu'yu ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan İsrail Başbakanı hükümetin istifa etmeyeceğini söyledi

Silman'ın çocuklarına okulda "hain, sahtekar" diye megafonla bağrıldığını kendisine anlattığını aktaran Bennett, "Netanyahu'nun adamlarının Silman'ın kocasının iş verenine onu işten çıkarmaları için baskı yaptığını" öne sürdü.

Bennett, hükümetin İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Ortak Liste grubuyla ittifak yapmayı planlamadığını yineledi.

Ülkenin son 3 yılda 4 kez seçime gittiği dönemdeki lideri Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesinin mümkün olmadığını aktaran Bennett, kendisinin Başbakan olduktan sonra "yeterince sağ siyaset" izlemediği eleştirilerini "hala Netanyahu'dan çok daha sağda durduğu, Gazze'ye karşı daha kararlı bir politika, Necef Çölü'nde yeni Yahudi yerleşimleri ve Golan bölgesinde İsrail nüfusunun ikiye katlanması çalışmalarıyla" savundu.

BATI ŞERİA'DAKİ DURUM

İsrail Başbakanı Bennett, son dönemde ülkede gerçekleşen silahlı saldırıların kaynağı neresi olursa olsun burada mücadele edeceklerini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'daki "Cenin ya da Yabad" kentlerinin ismini zikretti.

İsrail'deki eski yönetimleri işgal altındaki Batı Şeria'yı kuşatmış Ayrım Duvarı'nı ilgisiz bırakmakla suçlayan Bennett, tel çitle bölünmüş alanlara duvar inşa edilmesi için ayırdığı bütçeyi anlattı.

Bennett, "sessiz" Filistinlilerin İsrail'de çalışmasının yasal bir çerçevede devam edeceğini belirterek, ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelebilmesine yönelik kolaylaştırıcı adımlara dair "havuç-sopa" benzetmesi yaptı.