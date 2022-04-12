İsrail hükümet krizi! Netanyahu'yu ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan İsrail Başbakanı hükümetin istifa etmeyeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "kendi partisinden Milletvekili Idit Silman'ın koalisyon hükümetinden istifa etmesi, iktidar koalisyonunun muhalefet karşısındaki çoğunluğunu bir oy farkıyla geçen hafta kaybetmesi, Mecliste 60-60 sayısında eşitlenmesi ve gündemdeki diğer konulara" ilişkin birkaç ulusal kanala açıklama yaptı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Kanal 12 ve 13'e konuşan Bennett, sağ siyasetçilerden gelen eleştirilere kulak verdiğini belirterek, "Siyaset karmaşık bir iş, bu eleştirileri gidermek için çalışıyorum." dedi.
Lideri olduğu sağ parti Yamina içindeki milletvekillerinin bireysel taleplerine karşılık vermek için çalıştığını söyleyen Bennett, Silman'ın istifasının koalisyona bir darbe olduğunu ancak diğer milletvekillerinin saf değiştirmesini önlemek için hızlı davrandığını ve "hükümetin istikrar kazandığını" kaydetti.
Hükümetin tartışmalı yasaları Parlamentodan geçirmekte zorlanacağını ancak önemli yasaların Meclise takılmayacağını savunan Bennett, farklı ideolojilerdeki Likud, Dini Siyonizm ve Ortak Liste gibi partileri "hükümet aleyhine birlikte çalışmakla" suçladı.
"BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ UÇURUMA ATLAMAZ"
İsrail Başbakanı, koalisyon hükümetinden başka milletvekillerinin ayrılmayacağını, çünkü sonucun yeniden erken seçim "uçurumuna atlamak" olacağını vurguladı.
Koalisyon hükümetindeki çatlaktan sonra gözlerin çevrildiği Parlamentonun en büyük grubu muhalefetteki Likud Partisi'nin lideri Binyamin Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurabileceği iddialarını değerlendiren Bennett, bunun "bir masal" olduğunu söyledi.
LİKUD İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİNİ TACİZ ETTİ
Naftali Bennett, koalisyondan istifa eden Milletvekili Silman'a kırgın olmadığını belirterek, Silman ve ailesine baskı kurmak için Netanyahu'nun Likud destekçilerini gönderdiğini dile getirdi.