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    • Dünya
    • 12.04.2022 16:15
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    • 12.04.2022 16:58
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    İngiltere'de Boris Johnson'a koronavirüs cezası

    Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

    Boris Johnson’a koronavirüs cezası

    İngiliz hükümeti, karantina döneminde katıldıkları partilerle gündeme gelen Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesileceğini açıkladı.

    Bu yılın başında, Johnson'un ülkede tam kapanmanın uygulandığı 2020'nin Mayıs ayı ortasında karantina sırasında başbanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte şarap içerken ve peynir yerken göründüğü bir fotoğrafı ortayı çıkmıştı. Fotoğraftaki kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması, ülkede büyük eleştirilere yol açmıştı.

    O zamanlar haneler arasındaki sosyal kaynaşma, yalnızca dışarıda ve en az 2 metre mesafede buluşabilen iki kişiyle sınırlıydı. İş yerlerinde yüz yüze toplantıların yalnızca "kesinlikle gerekli ise" yapılması gerektiği belirtilmişti.

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