Avrupa’da kriz büyüyor! Almanya’da enflasyon rekor kırdı

Destatis'in açıklamasında, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.