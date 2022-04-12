Avrupa’da kriz büyüyor! Almanya’da enflasyon rekor kırdı

Destatis'in açıklamasında, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 39,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 41,8, akaryakıt fiyatları yüzde 47,5, elektrik fiyatları yüzde 17,7 arttı. AB uyumlu TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.