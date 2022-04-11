Yunanistan’dan mültecilere ırkçılık! Afganları kovup Ukraynalıları aldılar

Sığınmacılara karşı sert politikasıyla bilinen Yunanistan'ın Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mültecilere yönelik tutumu çok farklı oldu. Ülkenin kuzeyindeki Serres kentinde Ukraynalılara yer açmak için yaklaşık 100 Afgan bulundukları yerden çıkarıldı ve koşulların daha kötü olduğu bir yere nakledildi.
IRKÇILIK YİNE HORTLADI
Kampta yaşananları Fransız haber ajansı AFP'ye anlatan 16 yaşındaki Şahran, "Ukraynalılar gelmeye başlayınca bize gitmemiz söylendi. Bizi kampın başka bir bölgesine, çok kirli bir konteynere götürdüler" dedi.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, geçen ay yaptığı bir açıklamada Ukraynalılar için "gerçek mülteciler" ifadesini kullanmıştı. Suriyeli ve Afgan mültecileri dışarıdan erişime kapalı, kalabalık kamplarda tutan Atina yönetimi, Ukraynalılar için ise bir yıla kadar çalışma ve oturum izni çıkardı.