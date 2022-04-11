Yunanistan’dan mültecilere ırkçılık! Afganları kovup Ukraynalıları aldılar

UKRAYNALI MÜLTECİLER

Tarım sektöründe 140 bin, turizmde 50 bin işgücü açığı olduğunu ilan eden hükümet, Ukraynalılara iş sözü de verdi. Ülkedeki kamplarda 32 bin 600 sığınmacı bulunurken, Ukrayna'dan gelenlerin sayısı 18 bin. Atina yakınlarındaki Ritsona kampının eğitim sorumlusu Pepi Papadimitriou, "Ukraynalı mülteciler ile diğerleri arasında net bir ayrım yapılıyor" ifadelerini kullandı ve onlarca çocuğun Ritsona'ya üç buçuk yıl önce geldikleri halde okula gidemediğini anlattı.