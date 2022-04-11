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    • Dünya
    • 11.04.2022 14:56
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    • 11.04.2022 15:07
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    SON DAKİKA! Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Operasyonlar durmayacak

    Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya - Ukrayna savaşının 47. gününde yaptığı açıklamada bir sonraki görüşmeye kadar operasyonların durmayacağını söyledi.

    Rusya’dan flaş açıklama: Operasyonlar durmayacak

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" dedi.

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 47. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni açıklamalarda bulundu.

    Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği 'askeri operasyona' ilişkin konuşan Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" dedi.

    Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullandı.

    RUSYA-UKRAYNA TEMASLARI
    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

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    Rusya’dan flaş açıklama: Operasyonlar durmayacak
    Haberler Dünya SON DAKİKA! Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Operasyonlar durmayacak
        SON DAKİKA