Son dakika: Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi

İmran Han hükümetinin düşmesinin ardından yapılan seçimde başbakan Şahbaz Şerif oldu.



İMRAN HAN'IN PARTİSİNDEN TOPLU İSTİFA

Pakistan'da başbakanlık seçimi için toplanan mecliste İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.





İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.