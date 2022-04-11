Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye açıklaması: "Ayrılmaz bağlara sahibiz, Türkiye Erdoğan liderliğinde ilerledi"





HİNDİSTAN İLE İYİ İLİŞKİLER

Hindistan ile iyi ilişkiler istediklerini ancak bunun Keşmir çözümüne bağlı olduğunu ifade eden Şerif, "Keşmirli kardeşlerimiz için tüm forumlarda sesimizi yükselteceğiz. Onlara diplomatik ve manevi destek vereceğiz." dedi.

Şerif, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi'ye sınırın her iki tarafında işsizlik, yoksulluk ve hastalıkların var olduğunun farkına varması çağrısında bulunarak, "Neden gelecek nesillerimizin acı çekmesini isteyelim. Gelin Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmirlilerin beklentileri doğrultusunda çözelim." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin 25 bin Pakistan rupisine yükseltileceğini belirten Şerif, sivil ve askerlerin emekli maaşlarının da yüzde 10 artırılacağını açıkladı.

Şerif, ramazanda un ve buğday fiyatlarının da düşürüleceğini ve yüksek elektrik fiyatlarının da gündeme getirileceğini söyledi.