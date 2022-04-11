Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye açıklaması: "Ayrılmaz bağlara sahibiz, Türkiye Erdoğan liderliğinde ilerledi"

Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade ederek, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre, Şerif, başbakan seçilmesinin ardından ilk konuşmasını mecliste yaptı.
Şerif, İmran Han hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Pakistan'ın stratejik partnerleri ve dostları tarafından terk edildiğini ve Keşmir meselesinde bu ülkelerin sessiz kaldığını anımsattı.
PEKİN İLE İYİ İLİŞKİLER
Çin'in Pakistan'ın iyi ve kötü gününde partneri olduğunu belirten Şerif, Pekin ile iyi ilişkilere sahip olmanın önemine işaret etti.
Şerif, önceki hükümetin Çin ile Pakistan arasındaki dostluğu zayıflatma girişiminde bulunduğunu belirterek, kimsenin Çin-Pakistan dostluğunu kendilerinden koparamayacağını söyledi.
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) daha ileriye taşınacağını ve projelerin daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Şerif, Pekin ile İslamabad arasındaki ilişkilerin ilelebet süreceğini kaydetti.
TÜRKİYE İLE PAKİSTAN AYRILMAZ BAĞLARA SAHİP
Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İran ile de iyi ilişkilere sahip olmanın önemine vurgu yaptı ve ABD ile ilişkilerin eşitlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
"Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu" ifade eden Şerif, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.
Şerif, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini vurgulayarak, "Keşmir meselesinde Türkiye daima Pakistan'ın ve Keşmir halkının arkasında durdu. Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı." dedi.
AFGANİSTAN'DA BARIŞ İSTEĞİ
Şerif, Afganistan'daki durumun vahim olduğunu dile getirerek, bu ülke için seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.
Afganistan'da barış istediklerini ifade eden Şerif, Filistin meselesinin de çözümüne vurgu yaptı.