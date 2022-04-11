Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.04.2022 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 14:10
    ABONE OL

    Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan öldü! Kinder Sürpriz dehşet saçıyor

    Çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmesi nedeniyle, Belçika yetkilileri firmanın Kinder fabrikasını kapatma kararı aldı. Kinder sürpriz nedeniyle hayata veda ede küçük kız geride gözü yaşlı bir aile bıraktı. Küçük kızın annesinin söylediği sözler yürek burktu. Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıkmıştı.

    Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan öldü

    Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.

    Ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandılar. Ancak düzelmeyince hastaneye kaldırılan küçük kız, uzun süre acı çektikten sonra hayatını kaybetti.

    İlk başka doktorlar bunun viral bir böcek olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, arkasında gözü yaşlı bir aile bıraktı. Kızının kaybettiğinden beri gözyaşı dinmeyen anne Charlotte, "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiyi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor" dedi.

        Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. Söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durdurulmuştu. Belçika makamları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Salmonella vakası dalgasının arkasından Kinder çikolata fabrikasının kapatılmasını emretmişti.

        İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan öldü
        Haberler Dünya Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan öldü! Kinder Sürpriz dehşet saçıyor
            SON DAKİKA