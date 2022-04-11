Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan öldü! Kinder Sürpriz dehşet saçıyor

İlk başka doktorlar bunun viral bir böcek olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, arkasında gözü yaşlı bir aile bıraktı. Kızının kaybettiğinden beri gözyaşı dinmeyen anne Charlotte, "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiyi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor" dedi.