Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan komaya girdi! Günler sonra...

Sürpriz yumurtanın bakterisi minik Brooklyn-Mai'yi de yakaladı. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.
Çikolatayı yedikten sonra ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandı. Küçük kızının mide zehirlenmesi geçirdiğini düşünen anne, bir süre sonra Brooklyn-Mai'nin durumunun ciddiyetini kavradı.
Kinder yumurtasını yedikten bir süre sonra cansızlaşan Brooklyn-Mai, tam 21 saat boyunca uyanmadı. Ertesi gün gözlerini açan küçük kız, oldukça halsizdi. Bir süre sonra kızının oyun oynamak ya da yemek yemek gibi sıradan faaliyetlerde bulunurken bile uyuyakaldığını gören anne, hastaneye koştu.