Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.04.2022 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2022 16:38
    ABONE OL

    Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan komaya girdi! Günler sonra...

    Çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmesi nedeniyle, Belçika yetkilileri firmanın Kinder fabrikasını kapatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Kinder sürpriz nedeniyle küçük kız komaya girmişti. 4 gün boyunca komada kalan kızın annesi günler sonra iyileştiğini söyledi. Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıkmıştı.

    Kinder salgını büyüyor!

    Sürpriz yumurtanın bakterisi minik Brooklyn-Mai'yi de yakaladı. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.

    Çikolatayı yedikten sonra ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandı. Küçük kızının mide zehirlenmesi geçirdiğini düşünen anne, bir süre sonra Brooklyn-Mai'nin durumunun ciddiyetini kavradı.

    Kinder yumurtasını yedikten bir süre sonra cansızlaşan Brooklyn-Mai, tam 21 saat boyunca uyanmadı. Ertesi gün gözlerini açan küçük kız, oldukça halsizdi. Bir süre sonra kızının oyun oynamak ya da yemek yemek gibi sıradan faaliyetlerde bulunurken bile uyuyakaldığını gören anne, hastaneye koştu.

        İlk başta doktorlar bunun, sıradan bir mide zehirlenmesi ya da viral enfeksiyon olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, Kinder'de bulunan Salmonella bakterisi nedeniyle komalık olmuştu. "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiydi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek yüreğimi parçaladı" ifadelerini kullanan anne Charlotte, günler boyu kızının başından ayrılmadı.

        Birkaç gün sonra durumunun iyiye gitmesiyle anne, yaşadıkları zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşarak ebeveynleri Kinder yumurtasına karşı uyardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Lastikler kedilere ev oldu
        Haberler Dünya Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan komaya girdi! Günler sonra...
            SON DAKİKA