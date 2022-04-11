Kinder salgını büyüyor! Küçük kız yumurtadan komaya girdi! Günler sonra...

İlk başta doktorlar bunun, sıradan bir mide zehirlenmesi ya da viral enfeksiyon olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, Kinder'de bulunan Salmonella bakterisi nedeniyle komalık olmuştu. "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiydi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek yüreğimi parçaladı" ifadelerini kullanan anne Charlotte, günler boyu kızının başından ayrılmadı.

Birkaç gün sonra durumunun iyiye gitmesiyle anne, yaşadıkları zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşarak ebeveynleri Kinder yumurtasına karşı uyardı.