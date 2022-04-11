Emmanuel Macron mu Marine Le Pen mi kazanacak? Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur oylarının tamamı sayıldı

Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.
Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.
İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.
İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, bazı anketlerde oyların yüzde 56'sını, diğerlerinde oyların yüzde 52'sini alması öngörülüyor.
Macron, seçimin ilk turunda yarışan 12 adaydan birçoğunun ikinci tur için desteğini almıştı.
Bakanlığın verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:
- Emmanuel Macron: 9.785.578 - yüzde 27,84
- Marine Le Pen: 8.136.369 - yüzde 23,15
- Jean-Luc Melenchon: 7.714.949 yüzde 21,95
- Eric Zemmour: 2.485.935 yüzde 7,07
- Valerie Pecresse: 1.679.470 yüzde 4,78