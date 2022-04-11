Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Almanya'da 'Türkiye' vurgusu: "Tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktası"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın düzenlendi.

Bir gazetecinin Rusya, Çin, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi devletlerin Batı Balkanlar üzerindeki etkisinin son bir iki yılda artıp artmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Rama, Batı Balkanlar üzerinde etkisi olabilecek aktörler veya üçüncü ülkelerin hepsinin etkisinin aynı olmadığını belirtti.

Rama, Rusya'nın bölgedeki etkisinin özellikle bugünün koşullarında bir sorun olduğunu ifade ederek, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'daki tüm ülkeleri kendisine daha da yakınlaştırması gerektiğini gösterdiğini anlattı.