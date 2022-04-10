Putin'in madalya verdiği Dvornikov, gar saldırısı emrini veren kişi çıktı

Ukrayna'da, Buça'nın ardından en büyük ikinci sivil katliamı, Donetsk'te yapıldı. Buça'da 410 sivili ellerini arkadan kelepçeleyip kurşuna dizen Rus askerleri, önceki gün de Donetsk bölgesindeki Kramatorsk tren garında tahliye edilmeyi bekleyen insanlara bomba yağdırdı. Kan donduran görüntüler dünyada da büyük yankı uyandırdı. 5'i çocuk 52 kişinin ölüm emrini, Rus general Aleksandr Dvornikov'un verdiği ortaya çıktı.

Rus generalin, Suriye'ye gönderilen ilk yüksek rütbeli asker olduğu hatırlatıldı. Dvornikov'in 2015'te yüksek rütbeli ilk Rus askeri olarak gittiği Suriye'de de yaptığı katliamlar sonrası Vladimir Putin'in elinden kahramanlık madalyası aldığı da anlaşıldı. NATO'da görevli askerler ise Aleksandr Dvornikov'un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya hazırlamaya başladı. Tanınmış bir asker olan Dvornikov'un geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya'nın önümüzdeki günlerde atacağı adımların tahmin edilmeye çalışılacağı hatırlatıldı. Bu arada Moskova, "Bu bir provokasyondur. Bu operasyon biz yapmadık" ifadesini kullandı.

2015'te Suriye'de en üst rutbeli asker olarak görev alan Dvornikov, Putin tarafından kahramanlık madalyası ile ödüllendirilmişti.

NÜKLEER TEHDİT!

Rusya lideri Vladimir Putin, 2015'te Moskova ile Ankara arasında yaşanan uçak krizi sırasında İstanbul'a atom bombası atılmasını öneren Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Korumasının elindeki nükleer silahları kontrol eden sistemin bulunduğu çanta, dikkatlerden kaçmadı. Putin'in, çanta ile mesaj verdiği hatırlatıldı.