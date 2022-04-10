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    • Dünya
    • 10.04.2022 23:49
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    • 10.04.2022 23:56
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    Pakistan halkı İmran Han döneminin bitmesinin ardından meydanlarda

    Pakistan'da 2018'de iktidara gelen İmran Han hükümeti, Yüksek Mahkemenin kararının ardından mecliste yapılan güven oylaması sonucunda düşürüldü. Yaşanan olayların ardından Pakistan halkı sokağa çıkarak Han lehine sloganlar attı. Olayların büyümesi ile beraber İmran Han bir paylaşım yaparak "Tarihimizde bu kadar büyük bir kalabalığın böylesine doğal bir şekilde meydanlara aktığını görmedik" dedi.

    Pakistan halkı meydanlara çıktı

    Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti.

    Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı.

    Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Partisi'nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.

        Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

        KOMPLONUN ARKASINDA ABD VAR
        Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

        Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

        İMRAN HAN KİMDİR?
        Lahor'da 1952'de Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Han, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İngiltere'deki Oxford Üniversitesine kaydoldu.

        Burada felsefe, siyaset ve ekonomi okuyan Han, bir yandan da kriket oynamayı sürdürdü.

        Pakistan Milli Kriket Takımı'nda ilk defa 1971'de forma giyen Han, 1976'da üniversiteden mezun olana kadar takımda kalıcı yer edinmedi.

        Üniversiteden sonra kriket sporuna devam eden Han, 1982'de Milli Kriket Takımı kaptanı oldu ve 1992'de Pakistan, onun kaptanlığında ilk defa Kriket Dünya Kupası'nı kazandı.

        Aynı yıl kriketi bıraktığını açıklayan Han, hayırseverlik faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda topladığı yardımlarla ülkenin çeşitli şehirlerinde hastaneler açmaya başladı.
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        Pakistan halkı meydanlara çıktı
        Haberler Dünya Pakistan halkı İmran Han döneminin bitmesinin ardından meydanlarda
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