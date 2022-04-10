ABD'de ufo alarmı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Soruşturma başlatıldı gizemi çözüldü

ABD günlerdir Alaska'da çekilen bu görüntüleri konuşuyor. İlk olarak perşembe günü Sosyal Medya platformu Facebook'ta yayınlanan görüntü kısa sürede yeni bir UFO tartışmasının fitilini ateşledi.

Kısa sürede viral olan görüntü ile ilgili o kadar çok paylaşım yapıldı ki Alaska Eyalet Birlikleri tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu görüntünün bir uçak kazasına ait olabileceği ihtimali üzerinde duran güvelik güçleri bölgeye gerekli birimleri sevk etti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada görüntünün çekildiği yer olan Lazy Mountain yakınlarında helikopter ile keşif yapıldığı ve bir uçak kazası bulgusuna rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada inceleme sonrası 'şüpheli' bir şey ile karşılaşılmadığının da altı çizildi.