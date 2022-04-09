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    • Dünya
    • 09.04.2022 15:19
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    • 09.04.2022 15:19
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    Ukrayna son dakikayı duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

    Son dakika haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Ve Ukrayna resmen duyurdu: Anlaşmaya varıldı

    Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 10 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini duyurdu.

    Mariupol'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Berdyansk'a ise tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

    Vereşçuk, Tokmak, Energodar ve Melitopol kentlerinden Zaporijya'ya geçmek isteyenler için insani koridorların açık olacağını, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

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    Haberler Dünya Ukrayna son dakikayı duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı
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