Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Rus güçlerin konuşma kayıtları savaş suçlarını belgeliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin işledikleri savaş suçlarına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Amerikan televizyonu CBS'e konuşan Zelenskiy, ellerinde kanıtlar olduğunu vurguladı.

"Gizli servisimizde Rus askerlerin iletişim kayıtları mevcut. Aileleri ile konuşan askerler ne çaldıklarını, kimi kaçırdıklarını anlatıyorlar. Savaş esirlerinin kayıtları da var, insanları öldürdüklerini kabul ediyorlar. Cezaevinde tutulan Rus pilotlar var. Üzerlerinden bombalanacak sivil hedeflerin haritaları çıktı."