Rusya yine sivilleri hedef seçti! 50’den fazla kişi can verdi





SON MODA TEPKİ

Savaş, moda dünyasına da sıçradı. Fransız moda devi Chanel, Rus kadınlarına çanta satmama kararı aldı! Bunu duyan Rus sosyal medya fenomenleri çok kızdı! Instagram'dan yeni bir akım başlatarak markaya ait lüks çantalarını parçaladı! Onlar arasında Rus oyuncu Viktoriya Bonya da vardı.

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