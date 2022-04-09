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    Rusya yine sivilleri hedef seçti! 50’den fazla kişi can verdi

    Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. 45 günün geride kaldığı çatışmalarda, vahşet bir an olsun bitmedi. Dün, Kramatorsk’taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda 50 kişi can verdi! Kiev’in hedef gösterdiği Kremlin yönetimi ise iddiaları reddetti: Provokasyon...

    Acının merkezi

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 45'inci gününe girdi. Ülkeyi üç koldan kuşatan Rus ordusu, en kritik şehirleri ele geçirdi. Sivilleri hedef aldı, katliam üstüne katliam düzenledi. Dün de savaştan kaçmak isteyen sivilleri hedef seçti. Öğle saatlerinde Kramatorsk'taki tren istasyonu düzenlenen füzeli saldırıda 50 sivil can verdi. Savaştan kaçıp yeni bir hayata başlamak isterken korkunç şekilde can veren Ukraynalıların ölümü, tüm dünyayı derinden etkiledi.



    Tepkilerin odağındaki Rusya'dan ise ilginç bir iddia geldi! Kremlin, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini söyledi! "Saldırıda kullanılan Tochka-U taktik füzeler sadece Ukrayna'da var" dedi.



    Füze saldırısında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Savaştan kaçanların cansız bedenlerinin bu görüntüsü yürekleri deldi.



        LEYEN BUCHA'DA
        Batı, Ukrayna'daki vahşete kulaklarını tıkadı! Sadece kınamakla kaldı! Rusya'nın Bucha'da yaptığı soykırımda 400'den fazla insanın öldüğü açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaşın 45'inci gününde ancak Kiev'e ulaştı! Bucha kentindeki toplu mezarlarda inceleme yaptı!



        SON MODA TEPKİ
        Savaş, moda dünyasına da sıçradı. Fransız moda devi Chanel, Rus kadınlarına çanta satmama kararı aldı! Bunu duyan Rus sosyal medya fenomenleri çok kızdı! Instagram'dan yeni bir akım başlatarak markaya ait lüks çantalarını parçaladı! Onlar arasında Rus oyuncu Viktoriya Bonya da vardı.

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