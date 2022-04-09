Rusya yine sivilleri hedef seçti! 50’den fazla kişi can verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 45'inci gününe girdi. Ülkeyi üç koldan kuşatan Rus ordusu, en kritik şehirleri ele geçirdi. Sivilleri hedef aldı, katliam üstüne katliam düzenledi. Dün de savaştan kaçmak isteyen sivilleri hedef seçti. Öğle saatlerinde Kramatorsk'taki tren istasyonu düzenlenen füzeli saldırıda 50 sivil can verdi. Savaştan kaçıp yeni bir hayata başlamak isterken korkunç şekilde can veren Ukraynalıların ölümü, tüm dünyayı derinden etkiledi.
Füze saldırısında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Savaştan kaçanların cansız bedenlerinin bu görüntüsü yürekleri deldi.