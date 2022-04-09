Böyle beyin yok! 45 dil bilen halı temizleyicisi! Vaughn Smith'in beynini incelemeye aldılar

ABD'de yaşayan Vaughn Smith, sekiz dili ana dili gibi, 16 tanesini de kusursuz denebilecek kadar iyi konuşuyor; bildiği dillerin toplam sayısı 45'i buluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Beyin ve Bilişsel Bilimler Laboratuvarı, Smith'in beynini inceleyecek. 46 yaşındaki Vaughn Smith, ABD'nin başkenti Washington'da yaşıyor. Halı temizleme işi yapan Smith, İşi her gün ev ev dolaşıp lekeli halıları temizlemek.
Smith'in yakın çevresindekiler dışında kimsenin bilmediği çok ilginç bir özelliği var. Kimse bilmiyor, çünkü Smith bu konudan bahsetmekten pek hoşlanmıyor. Ancak biri sorduğunda da gerçeği gizlemiyor: Smith, 8 dili çok akıcı bir biçimde konuşabiliyor. Bu diller İngilizce, İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Portekizce, Rumence, Rusça ve Slovakça.
Ama dil becerileri bununla sınırlı değil. "Hepsinde çok iyi değilim ama 25 dili de az çok biliyorum" diyen Smith aslında toplam 45 dil biliyor, bunların 24'ünü kullanarak uzun sohbetler yapabiliyor. 8 ayrı alfabeyi okuyup yazabiliyor. İtalyanca, Fince ve Amerikan İşaret Dili ile hikayeler anlatabiliyor. Kendi kendine Meksika'daki Nahuatl ve Montana'daki Saliş yerlilerinin dilini öğrenmeye çalışıyor. Hollandaca ve Katalancadaki aksanları o kadar başarılı ki doğuştan bu dilleri konuşanları bile şaşırtıyor.