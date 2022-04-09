Böyle beyin yok! 45 dil bilen halı temizleyicisi! Vaughn Smith'in beynini incelemeye aldılar

Fedorenko, Smith'le Washington Post muhabiri Jessica Contrera aracılığı ile tanışmış. Okumakta olduğunuz bu haberi hazırlarken Fedorenko'nun görüşlerine başvuran Contrera, ona Smith'in akıl almaz becerilerinden bahsedip, "Benim beynim neden böyle değil? Neden başka dilleri öğrenmeye çalışsam da aklımda tutamıyorum?" diye sorunca "İsterseniz ikiniz de Boston'a gelin ve beyninizi tarayalım" yanıtını almış.

Sadece İngilizce konuşabilen Contrera, "Vaughn'un beynindeki dil bölgelerinin çok daha büyük ve fazlasıyla aktif olacağını, benimkilerin ise minicik kalacağını varsaymıştım" diyor ama çekilen MR'ların, yapılan testlerin ve bir haftalık analizlerin ardından ortaya çıkan sonuç bunun tam tersi: Smith'in beyninin dili algılamak için kullandığı kısımlar, Contrera'nınkilere kıyasla çok daha küçük ve çok daha az aktif.



Aynı İngilizce kelimeleri okuduklarında bile, Contrera'nın beyninin daha geniş bir kesimi daha fazla çalışmak zorunda. Bu sonuç, diğer hiperpoliglotlardan elde edilen bulgularla da paralellik gösteriyor.