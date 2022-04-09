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    • Dünya
    • 10.04.2022 01:00
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    • 10.04.2022 01:27
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşme için sunulan teklifleri kabul etti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini açıkladı.

    Ermenistan teklifleri kabul etti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.

    Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği kaydedildi.

    Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması", "devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi", "birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak", "sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği" maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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