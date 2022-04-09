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    • Dünya
    • 09.04.2022 17:45
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    • 09.04.2022 17:50
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    ABD'den bir yaptırım daha: Biden, "Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı"yı onayladı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygulayan ABD, bir yaptırım kararı daha aldı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

    Yine yaptırım

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

    Biden'ın, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için Biden'ın önüne geldi.

    YAPTIRIM YASALAŞTI
    Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta, Senato'da 7 Nisan'da kabul edilen tasarı, Biden'ın da imzasıyla yasalaştı.

    Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

    Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkileri" askıya aldıklarını duyurmuştu.

    Sürecin resmi olarak başlaması ve tamamlanması için Kongre harekete geçmişti.

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    Haberler Dünya ABD'den bir yaptırım daha: Biden, "Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı"yı onayladı
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