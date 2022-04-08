Zelenskiy'den binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütüne övgü: Yunan Parlamentosu ayakta alkışladı





ELİ KANLI ÖRGÜT: FİLİKİ ETERYA

Bundan tam 200 yıl önce 40 bine yakın Mora Türkü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin övdüğü Filiki Eterya örgütü eliyle Rumlar tarafından katledildi.



Filiki Eterya 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından, günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu. Örgütün amacı "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmekti.

Filiki Eterya önderliğinde örgütlenen Yunan güçleri, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti. Bunun sonucu olarak Mora Yarımadası'nda olaylar çıktı ve binlerce Türk vahşice katledildi.