Zelenskiy'den binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütüne övgü: Yunan Parlamentosu ayakta alkışladı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 44 günü aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çeşitli ülkeler ve devlet başkanları ile temasları sürüyor.
Zelenskiy son olarak telekonferans yöntemiyle Yunanistan Parlamentosu'na konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanının konuşmasında ise dikkat çeken detaylar vardı.
TÜRKLERİ KATLEDEN ÖRGÜTE GÜZELLEMELER YAPTI
Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütünü öven Zelenskiy, bugün "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir" ifadelerini kullandı.
Filiki Eterya'nın Odessa'da kurulduğunu anımsatan Vladimir Zelenskiy, "Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de Helenizm'in merkezi olan Odessa tehdit altındadır" şeklinde konuştu.
Filiki Eterya örgütünü öven sözlerin ardından Yunan Parlamentosu, Zelenskiy'i ayakta alkışladı.