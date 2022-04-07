Suudi Arabistan'dan Başkan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım





Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.