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    • Dünya
    • 07.04.2022 12:53
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    • 07.04.2022 13:02
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    Suudi Arabistan'dan Başkan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım

    Lübnan medyasından Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan hakkında bir iddia ortaya atıldı. Suud yetkililere dayandırılan iddiaya göre Başkan Erdoğan’ın bayram namazı için Mekke’ye davet edildiği söylendi.

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni döneme girildi.

    Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti.



    Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

    Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

    MEKKE'YE DAVET
    Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı.

    Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.
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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan Başkan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
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