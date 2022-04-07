Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.