Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı

BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ

Rus Dışişleri Bakanı, "Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksiy görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Lavrov'un açıklamaları;

- Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.