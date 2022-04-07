Rus kömürüne ambargo Avrupa'yı vurdu: Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69 avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98 avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11 avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan 203,80 avroya yükseldi.
Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69 avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98 avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11 avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan 203,80 avroya yükseldi.
İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 avrodan 243,90 avroya, Avusturya'da ise 140,18 avrodan 152,49 avroya yükseldi.
Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı üç haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.
Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106,79 avrodan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103,98 avrodan işlem görüyor.