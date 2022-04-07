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    • Dünya
    • 07.04.2022 19:18
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    • 07.04.2022 19:38
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    Başbakanlar da listede! Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1,5 aydır devam ediyor. ABD ve Batı'nın yaptırım kozuna karşı Rusya da peş peşe yaptırımlar açıklıyor. Rusya son olarak Başbakanlar Scott Morrison ve Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 358 Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

    Rusya Avustralya başbakanını da listeye aldı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1,5 aydır devam ediyor.

    ABD ve Batı'nın yaptırım kozuna karşı Rusya da peş peşe yaptırımlar açıklıyor. Rusya son olarak Başbakanlar Scott Morrison ve Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

    228 AVUSTRALYA VATANDAŞI
    Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

    130 YENİ ZELANDA VATANDAŞI
    Rusya, Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Dünya Başbakanlar da listede! Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım
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