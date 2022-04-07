Başbakanlar da listede! Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1,5 aydır devam ediyor.

ABD ve Batı'nın yaptırım kozuna karşı Rusya da peş peşe yaptırımlar açıklıyor. Rusya son olarak Başbakanlar Scott Morrison ve Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

228 AVUSTRALYA VATANDAŞI

Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

130 YENİ ZELANDA VATANDAŞI

Rusya, Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

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