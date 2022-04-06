Rusya'nın Buça'da yaptığı katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı! 19 Mart'tan itibaren sokaklar sivil cesetlerle doluydu

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker çıkardı. Kentleri bombaladı. Bazı şehirlerde de kontrolü ele aldı. Barış görüşmeleri gündeme gelince, Moskova bazı kentlerden ayrıldı. Ama geride kalan vahşet görüntüleri, dünyayı ayağa kaldırdı. Kiev'in kuzey batısındaki Buça kentinin, ölüm tarlalarından farksız olduğu anlaşıldı. Sokaklarda, sığınaklarda, arazilerde ve ormanda tam 410 sivilin katledildiği ortaya çıktı. Kimisinin elleri arkadan kelepçelendiği, kimisinin çırıl çıplak soyulduğu ve işkence yapılarak hayattan koparıldığı görüntülere yansıdı. Ama bu katliamı, Moskova yalanladı. "30 Mart'ta şehirden çekildik. Ölümler daha sonra olmuş. Provokasyon olabilir" açıklamasını yaptı. Ancak hemen uzaydan çekilmiş görüntüler ele alındı. 19 Mart'ta çekilen bir görüntüde, caddede en az 5 sivilin cesedinin olduğu görülürken, 30 Mart'a kadar çok sayıda sivilin öldürülmüş olduğu hatırlatıldı.