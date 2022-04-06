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    Rusya'nın Buça'da yaptığı katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı! 19 Mart'tan itibaren sokaklar sivil cesetlerle doluydu

    Rusya, Buça’da yaptığı katliamı yalanladı. Ama uydu görüntüleri ortaya çıktı. 19 Mart’tan itibaren sokaklarda onlarca sivilin cesetlerinin olduğu anlaşıldı...

    Vahşeti d’uydu’k!

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker çıkardı. Kentleri bombaladı. Bazı şehirlerde de kontrolü ele aldı. Barış görüşmeleri gündeme gelince, Moskova bazı kentlerden ayrıldı. Ama geride kalan vahşet görüntüleri, dünyayı ayağa kaldırdı. Kiev'in kuzey batısındaki Buça kentinin, ölüm tarlalarından farksız olduğu anlaşıldı. Sokaklarda, sığınaklarda, arazilerde ve ormanda tam 410 sivilin katledildiği ortaya çıktı. Kimisinin elleri arkadan kelepçelendiği, kimisinin çırıl çıplak soyulduğu ve işkence yapılarak hayattan koparıldığı görüntülere yansıdı. Ama bu katliamı, Moskova yalanladı. "30 Mart'ta şehirden çekildik. Ölümler daha sonra olmuş. Provokasyon olabilir" açıklamasını yaptı. Ancak hemen uzaydan çekilmiş görüntüler ele alındı. 19 Mart'ta çekilen bir görüntüde, caddede en az 5 sivilin cesedinin olduğu görülürken, 30 Mart'a kadar çok sayıda sivilin öldürülmüş olduğu hatırlatıldı.



    SAVAŞ SUÇU
    Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Buça'ya gitti. Gördüğü manzara karşısında adeta şok geçirdi: Bu bir savaş suçudur.



    En az 410 sivilin Ruslar tarafından Buça'da katledildiği belirtilirken, kadınlara ve genç kızlara da tecavüz edildiği ortaya çıktı.



        YAĞMA WAR
        Rus askerler, Ukrayna'da işgal ettikleri bölgelerdeki mağazaları yağmaladı. Belarus'lu bir kargo şirketiyle evlerine akıllı tv, klima, scooter ve bilgisayar göndermeye başladı. Sadece 3 gün içinde 2 bine yakın kargonun postalandığı açıklandı.



        SON MESAJ
        Ukraynalı anne Sasha Makoviy, iki yaşındaki kızı Vira'nın vücuduna not yazdı. Yakınlarına mesaj yolladı: Bana bir şey olursa yavrumuza sahip çıkın..



        Ukrayna Mariupol'ün Buça'dan daha kötü olduğu, 5 bin sivilin öldürüldüğünü açıkladı.
        BM'ye göre Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti.
        Anonymous, 120 bin Rus askerinin kişisel verilerini yayınladı.

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        Haberler Dünya Rusya'nın Buça'da yaptığı katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı! 19 Mart'tan itibaren sokaklar sivil cesetlerle doluydu
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