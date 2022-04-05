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    • Dünya
    • 05.04.2022 10:24
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    • 05.04.2022 10:38
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    Zelenskiy'den flaş müzakere açıklaması: Putin ile toplantı olmayabilir

    Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Zelenskiy’den flaş müzakere açıklaması

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine dair bir açıklama geldi.

    Zelenskiy, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

    Zelenskiy, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

        "GERÇEK AKTÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"
        Buça'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi.


        Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.


        ZELENSKİY: "HER RUS YURTTAŞIN TÜM GERÇEĞİ ÖĞRENECEĞİ ZAMAN GELECEK"
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 40'ıncı gününde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.

        Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi. Zelenskiy, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.

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        Haberler Dünya Zelenskiy'den flaş müzakere açıklaması: Putin ile toplantı olmayabilir
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