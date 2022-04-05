Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Türkiye'nin yardımlarıyla müzakereleri sürdüreceğiz"





"TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİR"

Vasyl Bodnar, liderler seviyesinde görüşme için şartların sağlanması gerektiğini söyledi.

Bodnar, "Yapılan müzakereler arasında Türkiye'deki müzakere en sonuç getirici toplantı olmuştu. Heyetler arasında sürdürülen çalışmalar Türkiye'de devam edebilir veya online devam edebilir. Diplomatik çabalar sürmeye devam ediyor. Fiilen, bazı isimlerle güçlendirilmiş müzakere heyetinin içeriği onaylandı. Devlet başkanları düzeyinde görüşmeyi organize etmek için özellikle heyetler Cumhurbaşkanlarımızın (Zelenskiy) imzalayacağı belge üzerinde mutabık kalmalı, oradaki başlıklar üzerinde mutabık kalmalı. " dedi.

Ukraynalı Elçi Bodnar, çatışmaların yoğun yaşandığı Mariupol kentinden tahliyelerin denizden yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bodnar şunları söyledi;

"Kuşatma altındaki Ukrayna vatandaşlarının mümkün olduğunca tahliye edilebilmesi için her gün çalışıyoruz. Şu an deniz yoluyla tahliye işlemleri üzerinden çalışıyoruz ama bunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz."