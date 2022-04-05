Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Türkiye'nin yardımlarıyla müzakereleri sürdüreceğiz"

BUÇA: ÇAĞDAŞ DÜNYA İÇİN KORKUNÇ TABLO
Bodnar, Buça sokaklarında elleri bağlı öldürülmüş halde bulunan Ukraynalılara ait görüntüleri, "Buça, Rusya'nın Ukrayna topraklarında işlediği suçların, buzdağının zirvesidir. Orada gördüğümüz görüntüler çağdaş dünya için korkunç, dehşet verici bir tablodur." dedi.
Bodnar, "Rehine alınan insanlara sivillere yapılan bu insanlık dışı muameleler Rusya'nın bize ne kadar düşmanca davrandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Buça'da ortaya çıkan görüntülerin Rusya ile yapılacak görüşmelerde önemli bir yere sahip olacağını belirtti.