Skubenko, pek çok çirkin mesajdan sonra tam da ümidini kaybettiği bir anda kendisine güvenli bir ev buldu. Ancak diğer Ukraynalı kadınlar onun kadar şanslı değil. Julia Skubenko gibi pek çok Ukraynalı kadının sosyal medyada tacize varan mesajlarla karşılaştığı düşünülüyor. Bu düşünceyi besleyen en önemli sebep ise İngiltere'nin başlattığı yeni vize programı. Ukraynalı mültecilere kapılarını açma konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen İngiliz hükümeti geçtiğimiz günlerde daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni bir vize programı başlattığını duyurmuştu.