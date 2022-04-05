Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.04.2022 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 20:04
    ABONE OL

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'Mariupol' açıklaması: Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 40 günü aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların devam ettiği bölgeden tahliyeler de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

    Zelenskiy’den ’Mariupol’ açıklaması! Türkiye...

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



    Bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı."



    BAKAN AKAR'IN 'TAHLİYE' TEMASLARI
    Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Nisa Mihriban’dan acı haber
    Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'Mariupol' açıklaması: Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
        SON DAKİKA