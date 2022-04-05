Ukrayna Buça kasabasında dünyayı ayağa kaldıran katliam! 410 sivil öldürüldü

Rusya, 30 Mart'tan itibaren Kiev'in kuzey batısındaki Buça kasabasından ayrıldı. Şehrin kontrolünü ele alan Ukrayna, caddelerde, sokaklarda, bodrumlarda ve sığınaklarda cesetlerle karşılaştı. Ters kelepçe vurulmuş halde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen kadın, çocuk ve yaşlıların cansız bedenlerinin, çürümeye yüz tutmuş olduğu anlaşıldı. Ukrayna askerleri, günlerce ceset topladı. Görüntüler, dünyayı ayağa kaldırdı. Kiev Moskova'yı soykırımla suçladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vahşeti kınadı. Putin ve ordusunu Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçladı. "Bu masum sivillere karşı yapılmış alçakça saldırı" açıklamasını yaptı. Fransa, Almanya yönetimleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş suçları mahkemesi" kurulması çağrısı yaptı. 21. Yüzyılda Avrupa'nın göbeğindeki bu barbarlığın, DEAŞ'ın Suriye'deki katliamlarından farksız olduğu hatırlatıldı. Ancak Moskova, iddiaları yalanladı.