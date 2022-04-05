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    Ukrayna Buça kasabasında dünyayı ayağa kaldıran katliam! 410 sivil öldürüldü

    Ukrayna Buça kasabasındaki katliam, dünyayı ayağa kaldırdı. Şu ana kadar 410 sivilin öldürüldüğü açıklandı. Rusya, “soykırım” yapmakla suçlandı! İşte tüm detaylar...

    Soykırım ’war’

    Rusya, 30 Mart'tan itibaren Kiev'in kuzey batısındaki Buça kasabasından ayrıldı. Şehrin kontrolünü ele alan Ukrayna, caddelerde, sokaklarda, bodrumlarda ve sığınaklarda cesetlerle karşılaştı. Ters kelepçe vurulmuş halde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen kadın, çocuk ve yaşlıların cansız bedenlerinin, çürümeye yüz tutmuş olduğu anlaşıldı. Ukrayna askerleri, günlerce ceset topladı. Görüntüler, dünyayı ayağa kaldırdı. Kiev Moskova'yı soykırımla suçladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vahşeti kınadı. Putin ve ordusunu Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçladı. "Bu masum sivillere karşı yapılmış alçakça saldırı" açıklamasını yaptı. Fransa, Almanya yönetimleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş suçları mahkemesi" kurulması çağrısı yaptı. 21. Yüzyılda Avrupa'nın göbeğindeki bu barbarlığın, DEAŞ'ın Suriye'deki katliamlarından farksız olduğu hatırlatıldı. Ancak Moskova, iddiaları yalanladı.



    SAÇLARINI KAZIDILAR
    Rusya, esir asker takası yaptı. Ukraynalı kadın askerlerin saçlarının kazındığı anlaşıldı. Bazıları tecavüze uğradıklarını anlattı.



    AHLAKSIZ TEKLİF
    İngiltere'de ev bulmak için araştırma yapan Ukraynalı kadınlar, zor durumda kaldı. Ünlü flört uygulaması Tinder'in, bu ahlaksızlık için kullanıldığı ortaya çıktı. Julia Skubenko "Ev ararken çok çirkin teklifler aldım" diyerek ağladı. Julia Skubenko, "Rus askerlerinden kaçarken az daha ahlaksızların tuzağına düşecektim" dedi.
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        Haberler Dünya Ukrayna Buça kasabasında dünyayı ayağa kaldıran katliam! 410 sivil öldürüldü
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