Buça’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür



MARİUPOL İÇİN TÜRKİYE ARABULUCU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" dedi.

UKRAYNA 'SOYKIRIM' RUSYA 'DÜZMECE' DİYOR

Rusya'nın başkent Kiev'den çekilmesinin ardından başlayan 'savaş suçu' tartışması büyüyor. Rus birliklerinin çekildiği Buça'daki sivil katliam görüntülerinin yankıları sürüyor. Ukrayna, ABD ve Avrupalı devletlere göre Rusya bölgede 'savaş suçları' işledi. Rusya tarafı ısrarla görüntülerin düzmece olduğunu savunuyor.