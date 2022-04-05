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    • Dünya
    • 05.04.2022 07:00
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    • 05.04.2022 07:00
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    Buça’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür

    İnsanlık dramına sahne olan Buça’da şehir merkezini ve savaşın kırılma anının yaşandığı noktayı görüntülendi. Günler sonra sokağa çıkan Ukraynalılar, Türk muhabirinin çelik yeleğindeki ay yıldızlı Türk bayrağı amblemini görünce sevgi gösterisinde bulunup Türkiye’ye teşekkür etti. Rus birliklerinin çekildiği Buça'daki toplu mezarlar ve sivillere ait cesetler 'savaş suçu' tartışmasını alevlendirdi. Ukrayna, ABD ve Avrupa, Rusya'nın bölgede 'savaş suçu' işlediğini söylüyor. Rusya ise görüntülerin 'düzmece' olduğunu öne sürüyor.

    Buça’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 40'ıncı gününe girilirken, Rus kuvvetlerinin tamamen çekildiği başkent Kiev ile Irpin, Buça ve Gostomel şehirlerinde savaşın yol açtığı yaralar sarılmaya başlandı. Günlerce en şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirler arasında bulunan Buça'da savaşın acı yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. İnsanlık dramına sahne olan Buça'da şehir merkezini ve Rus kuvvetlerine ait 24 tank ile zırhlı aracın imha edilmesiyle savaşın kırılma anının yaşandığı caddeyi görüntülendi. Buça'da savaşın şiddetini ve ağır bombardımanın izlerini her adımda görmek mümkün. Akaryakıt istasyonları, yaşam alanları, oteller, tatil köyleri, çocuk parkları, alışveriş merkezleri tamamen tahrip olurken, bölgede bulunan tüm marketlerin de yağmalandığı görüldü. Aracıyla ve bisikletiyle kaçmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetmiş sivillerin sokak ortasında yatan cesetleri ise yürek parçaladı. Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Ukrayna'nın Buça'da zafer ilan ettiği şehir merkezinde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cadde, şehirdeki savaşın adeta kırılma noktası oldu. Tamamen parçalanmış tanklar ve zırlı araçların bulunduğu caddede, yerlerde patlamamış tank mühimmatları, çok sayıda tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanı görmek mümkün.

    KUM TORBALARIYLA MEVZİ
    Buça şehir merkezinde bulunan evler, marketler, iş merkezleri yaşanan çatışmalar nedeniyle harabeye dönerken, evlerin bahçesinde kullanılmamış molotofkokteylleri dikkat çekti. Sivil vatandaşların kendilerini savunmak için evlerinin önüne kum torbalarıyla mevzi hazırladığı, güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

    AY YILDIZI GÖRÜNCE SEVİNDİLER
    Buça'nın Rus kuvvetlerinden tamamen temizlenmesiyle bölge halkı da rahat bir nefes aldı. Şehirde arama-tarama çalışmaları ile güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, günler süren çatışmaların ardından bölge halkı günler sonra sokağa çıktı. Şehirde yaşayan insanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan yardımları görüntülemek için bölgeye giden Türk muhabirinin çelik yeleğinde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağı amblemini gören Buça sakinleri, sevgi gösterisinde bulunup Türk gazetecilere sarılarak Türkiye'ye olan teşekkürlerini dile getirdiler.


    MARİUPOL İÇİN TÜRKİYE ARABULUCU
    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" dedi.

    UKRAYNA 'SOYKIRIM' RUSYA 'DÜZMECE' DİYOR
    Rusya'nın başkent Kiev'den çekilmesinin ardından başlayan 'savaş suçu' tartışması büyüyor. Rus birliklerinin çekildiği Buça'daki sivil katliam görüntülerinin yankıları sürüyor. Ukrayna, ABD ve Avrupalı devletlere göre Rusya bölgede 'savaş suçları' işledi. Rusya tarafı ısrarla görüntülerin düzmece olduğunu savunuyor.



        SOYKIRIM İLE SUÇLADI
        Ukrayna yönetimi "Buça'daki cinayetler kasıtlı bir katliam" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde "soykırım" yaptığını iddia etti. Amerikan CBS televizyonuna çevirmen aracılığıyla konuşan Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'ya boyun eğmek istemediğini, bu yüzden yok edilmeye çalışıldığını belirtti. Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı. Bu cesetlerin 300'ünün Buça'da olduğu ileri sürüldü. Avrupa medyasına göre Buça'da toplu mezarlar da var. Örneğin bir toplu mezarda 57 ceset bulundu.


        RUSYA: MÜZAKERELERİ BALTALAMA GİRİŞİMİ
        Rusya, Buça'daki görüntülerin komplo olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Buça'daki görüntülerin "kurgulanmış" olduğunu ve Batı ile Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, katliam iddialarını "kategorik olarak" reddettiklerini duyurdu. Peskov, ülkesine yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Peskov, BMGK'ya yaptıkları görüşme teklifinin engellendiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Buça'da sivillerin öldürüldüğüne dair ortaya atılan iddiaların barış müzakerelerini sekteye uğratmaya yönelik provokasyon olduğunu belirtti. Rusya, Buça'daki ceset görüntülerinde örneğin yerde kan bulunmamasını kurgu iddiasına dayanak yapıyor. Bu kişilerin Ukrayna bölgesel savunma birimleri tarafından öldürdüğü iddiası da dile getiriliyor. Rusya sosyal medyasında ölülerin, farklı video görüntülerinde pozisyon değiştirdikleri iddiası da var.


        TÜM BATILI LİDERLER TEPKİLİ
        ABD: ABD Başkanı Joe Biden, Buça'da olanların şoke edici olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunan Biden, "Bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar" dedi. Putin'in hesap vermesi gerektiğini belirten Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antohony Blinken de Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı.

        FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Buça'daki görüntüler savaş suçunun açık göstergesi" açıklamasını yaptı.
        İNGİLTERE: Başbakan Boris Johnson, "Rusya'nın Irpin ve Buça'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.
        ALMANYA: Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.
        İSPANYA: Başbakan Pedro Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki sivillere yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.



            BM VE AB KINADI
            Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Buça sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
            Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.
            İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus güçlerin Çernihiv, Harkiv ve Kiev'de savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu belirtti.

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