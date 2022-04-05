Beyaz Saray'da Obama'nın yanında 'yok sayılan' ABD Başkanı Biden'ın halleri gündem oldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.
"BAŞKAN YARDIMCISI BIDEN"
Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salonda gülüşmelere sebep oldu.
Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları güldürürken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.
Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.
BIDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Etlinlik sonrası salondakiler Obama'ya doğru yönelirken Biden ne yapacağını şaşırdı.