Beyaz Saray'da Obama'nın yanında 'yok sayılan' ABD Başkanı Biden'ın halleri gündem oldu

"BAŞKAN YARDIMCISI BIDEN"

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salonda gülüşmelere sebep oldu.

Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları güldürürken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.