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    • 06.04.2022 00:24
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    Beyaz Saray'da Obama'nın yanında 'yok sayılan' ABD Başkanı Biden'ın halleri gündem oldu

    ABD Başkanı Joe Biden'ın halleri sosyal medyayı salladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu. Obama konuşmada ABD Başkanı Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" hitap ederek espri yaparken konuşma sonrası salondakiler Obama'ya yöneldi. Biden ilgisiz kalınca ne yacağını şaşırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden Beyaz Saray’da yok sayıldı

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

    "BAŞKAN YARDIMCISI BIDEN"
    Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salonda gülüşmelere sebep oldu.

    Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları güldürürken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

    Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.

    BIDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
    Etlinlik sonrası salondakiler Obama'ya doğru yönelirken Biden ne yapacağını şaşırdı.

        Önce salon çıkışına doğru yönelen Biden kendisine doğru kimsenin gelmediğini görürken ellerini iki yana açarak arkasını döndü ve Obama'ya doğru yöneldi.

        Biden'ın ilgisiz kalması sonrası yaptığı hareketler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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