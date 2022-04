ABD'nin Türkiye ve Pakistan'da siyaseti dizayn etme çabası! Büyük bozguncu işbaşında!

ABD hayli zamandır Türkiye ve Pakistan'a kafayı takmış durumda.

Bunun temel nedeni de şu: Artık her iki ülke de ABD'nin "emir ve görüşleri" doğrultusunda hareket etmiyor.

Mesela, Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin üs talebini reddetti. Türkiye de onca ABD tehdidine rağmen S-400 Hava Savunma Sistemi aldı.

En son olarak da Rusya'ya yaptırım kararlarına her iki ülke de riayet etmedi.

Hatta, İmran Han, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Putin'i ziyaret ederek bir dizi ticari anlaşmaya imza attı.

ABD her iki ülkeyi de "cezalandırmaya" çalışıyor. Mesela bizi hem F-35 projesinden çıkardı, hem de 1. 5 milyar dolarımıza el koydu.

Gündüz gözüyle NATO müttefikine bu haydutluğu yapan Pakistan'a ne yapmaz?

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamasına göre, Pakistan'ın Washington büyükelçisine, Pakistan'ı ancak İmran Han giderse affedeceklerini söylemişler.

Bu da bana hiç yabancı gelmedi.

Merhum Erbakan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükelçisi Grossman'a gizli bir kripto göndererek kendilerine karşı nasıl bir faaliyet yürüttüklerini anlatmıştı.

Uzun lafın kısası...

ABD her iki ülkenin içişlerine müdahale etmeye, her iki ülkenin muhalefetini dizayn etmeye çalışıyor.

