ABD'nin Türkiye ve Pakistan'da siyaseti dizayn etme çabası! Büyük bozguncu işbaşında!

Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi.
Ary News televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.
Pakistan'da Anayasa'nın 58. maddesine göre, cumhurbaşkanı, başbakanın tavsiyesiyle Meclisi feshedebiliyor. Ülke tarihinde 1977'de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Navaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti.
Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.
BÜYÜK BOZGUNCU İŞBAŞINDA!
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Salih Tuna, "Büyük bozguncu işbaşında" diyerek ABD'nin hayli zamandır Türkiye ve Pakistan'a kafayı takmış durumda olduğunu söyledi. Tuna'nın yazısı şu şekilde:
Devletler arasındaki ilişkilerde duygusallığa yer yoktur, belirleyici olan sadece çıkarlardır denilir.
Kimsecikler de bu diskura karşı çıkmaz.
Ne var ki, Pakistan ve Türkiye ilişkisi başkadır. Bambaşkadır. Adeta bir "gönüldaşlık" ilişkisidir.
Zira Pakistan'ın ruh kökü ile Türkiye'nin ruh kökü aynıdır, birdir.
Dahası, 1947'de Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın varlık sebebi bu ruh köküne dayanır.
Aynı şekilde bizim de İstiklal Savaşı'mız bu ruh kökünden neşet etmiştir.