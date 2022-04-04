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    • Dünya
    • 05.04.2022 01:04
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    • 05.04.2022 01:06
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    Zelenskiy heyetini oluşturdu! İşte Rusya ile müzakereler için seçtiği isimler...

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu. İşte heyette yer alan isimler...

    Zelenskiy anlaşma heyetini oluşturdu

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu.

    Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

    HEYETTEKİ İSİMLER
    İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı.

    Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi.

    TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR OLARAK GÖRMEK İSTİYORLAR
    Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.

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