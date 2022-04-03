Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Putin'in tiroit kanseri iddiası ortaya atıldı! Rus lider “afrodizyak” etkisi olduğu için geyik kanıyla banyo yapıyor

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Rus liderin, tiroit kanserine yakalandığı iddiası ortaya atıldı. Şimdi de “afrodizyak” etkisi olduğu için geyik kanıyla banyo yaptığı yazıldı!

    ’Deer’man arıyor!

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, 70 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya başlandı. Tiroit kanseri olduğu bildirilen Putin'in, 2000'li yıllardan bu yana geyik kanıyla banyo yaptığı da ortaya çıktı. Yurt dışından yayın yapan Rus Proekt'e göre Putin'in geyiklerin özellikle boynuzlarından akıtılan kanla yıkandığı hatırlatıldı. Putin'e bu tedavi şeklini, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tavsiye ettiği ortaya çıktı. Bunun için özellikle Sibirya'ya özgü Altay kızıl geyiğinin boynuzlarının tercih edildiği haberde yer aldı. Boynuz kanıyla yıkanmanın yanı sıra, içmenin de Rusya'da yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğu anlaşıldı.



    Geyik kanının "Doğal viagra" olduğu genç kalma ve cinsel isteği artıırdığı iddia edildi. Ayrıca kemikleri, kasları, dişleri, görmeyi güçlendirdiği, zatürree ile astıma iyi geldiği kaydedildi.



    ZİRVE TÜRKİYE'DE OLABİLİR
    Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğini açıkladı. Görüşme tarihinin belli olmadığını belirten Arakhamia, "Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır. Zirve büyük ihtimalle İstanbul ya da Ankara'da olacak" dedi. Başkan Erdoğan, iki lideri barış görüşmeleri için Türkiye'ye davet etmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hakim ilk bölüm
    Haberler Dünya Putin'in tiroit kanseri iddiası ortaya atıldı! Rus lider “afrodizyak” etkisi olduğu için geyik kanıyla banyo yapıyor
        SON DAKİKA