Putin'in tiroit kanseri iddiası ortaya atıldı! Rus lider “afrodizyak” etkisi olduğu için geyik kanıyla banyo yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, 70 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya başlandı. Tiroit kanseri olduğu bildirilen Putin'in, 2000'li yıllardan bu yana geyik kanıyla banyo yaptığı da ortaya çıktı. Yurt dışından yayın yapan Rus Proekt'e göre Putin'in geyiklerin özellikle boynuzlarından akıtılan kanla yıkandığı hatırlatıldı. Putin'e bu tedavi şeklini, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tavsiye ettiği ortaya çıktı. Bunun için özellikle Sibirya'ya özgü Altay kızıl geyiğinin boynuzlarının tercih edildiği haberde yer aldı. Boynuz kanıyla yıkanmanın yanı sıra, içmenin de Rusya'da yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğu anlaşıldı.
ZİRVE TÜRKİYE'DE OLABİLİR
Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğini açıkladı. Görüşme tarihinin belli olmadığını belirten Arakhamia, "Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır. Zirve büyük ihtimalle İstanbul ya da Ankara'da olacak" dedi. Başkan Erdoğan, iki lideri barış görüşmeleri için Türkiye'ye davet etmişti.