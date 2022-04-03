Putin'in tiroit kanseri iddiası ortaya atıldı! Rus lider “afrodizyak” etkisi olduğu için geyik kanıyla banyo yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, 70 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya başlandı. Tiroit kanseri olduğu bildirilen Putin'in, 2000'li yıllardan bu yana geyik kanıyla banyo yaptığı da ortaya çıktı. Yurt dışından yayın yapan Rus Proekt'e göre Putin'in geyiklerin özellikle boynuzlarından akıtılan kanla yıkandığı hatırlatıldı. Putin'e bu tedavi şeklini, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tavsiye ettiği ortaya çıktı. Bunun için özellikle Sibirya'ya özgü Altay kızıl geyiğinin boynuzlarının tercih edildiği haberde yer aldı. Boynuz kanıyla yıkanmanın yanı sıra, içmenin de Rusya'da yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğu anlaşıldı.