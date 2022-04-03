İngiltere Prens Andrew'in haberiyle sarsıldı! FETÖ’cü İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen ile rüşvet skandalı





EŞİ HATTA KIZI BİLE...

İlk para transferinin 15 Kasım 2019'da yapıldığı rüşvet zinciri Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson ve kızları Beatrice ve Eugiene'e de ulaştı. 750 bin sterlinlik ödemeye banka dekontunda 'Prenses Beatrice'e düğün hediyesi' yazıldı! Skandal bununla da kalmadı. Andrew'un düzenli taksitlerle 350 bin sterlin, Ferguson'un 225 bin sterlin, Prenses Eugenie'in ise 25 bin pound aldığı ortaya çıktı. Tüm bu iddialar, İşbilen'in İngiltere'de açtığı dava sonucunda ortaya çıktı. İşbilen, Selman Türk tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığını anlattı!